米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.731（-0.038） 米10年債4.285（0.000） 米30年債4.874（+0.021） 期待インフレ率2.386（-0.014） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは横ばい。この日発表の７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて利回りは急速に低下したものの、直ぐに戻す展開。 コア指数は関税の影響を示唆する内容ではあったものの、