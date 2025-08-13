【欧州CL予選3回戦第2戦】(Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)フェネルバフチェ 5-2(前半2-1)フェイエノールト<得点者>[ネ]A. Brown(44分)、ジョン・デュラン(45分+2)、フレッジ(55分)、ユセフ・エン・ネシリ(83分)、タリスカ(90分+5)[イ]渡辺剛2(41分、89分)<警告>[ネ]ソフィアン・アムラバト(21分)、ジョン・デュラン(62分)、ジョゼ・モウリーニョ(62分)[イ]