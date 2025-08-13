急速な経済成長と都市化が進むベトナムで、東急グループが大規模な都市開発プロジェクト「IZUMI CITY（イズミシティ）」に参画します。東京の「多摩田園都市」で培った街づくりのノウハウを活かし、ホーチミン市に隣接するドンナイ省の約170ヘクタールの広大な敷地で、住宅、商業、教育などの機能を一体的に整備する計画です。2025年内に第2期低層住宅の着工を予定しており、住宅供給に留まらない持続可能なコミュニティ形成を目指