10日に誤嚥（ごえん）性肺炎のため81歳で亡くなった元サッカー日本代表の釜本邦茂（かまもと・くにしげ）さんの通夜が12日、大阪府内で営まれた。日本サッカー協会会長の宮本恒靖氏、元G大阪監督の松波正信氏ら約220人が参列した。英雄として勝利へ導き、光り輝く記録を残した人などの意味が込められ、戒名は「本徳院英輝勝翼邦教居士」。祭壇には銅メダルを獲得した68年メキシコ五輪メキシコ戦や84年の現役引退セレモニーで元