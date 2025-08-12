「ボビイ ブラウン（BOBBI BROWN）」が、スキンケア成分85%配合の「インテンシブ セラム ラディアンス プライマー SPF25・PA++」（40mL 7370円）からピンクカラーの新色ロージーを9月5日に発売する。 【画像をもっと見る】 インテンシブ セラム ラディアンス プライマーは、内側から輝くような透明感をもたらす独自の複合成分スキンエナジーコンプレックスを配合。肌の表面をなめらかに整え、ファンデーションのノリや持