【モデルプレス＝2025/08/13】俳優の大森南朋、嵐の相葉雅紀、女優の松下奈緒がトリプル主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（毎週水曜よる9時〜）の第6話が、13日に放送される。{|https://mdpr.jp/photo/detail/18849152}◆「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」『相棒』、『特捜9』など、数々の人気刑事ドラマが生まれてきた“水曜9時”の伝統的な枠に『刑事7人』以来、10年ぶりに新シリーズが始動。今