■ヨネックス 3,790円(+700円、+22.7％) ストップ高 ヨネックス [東証Ｓ]がストップ高。同社は前週末8日の取引終了後、26年3月期第1四半期（4-6月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比28.3％増の398億5600万円、営業利益は同89.1％増の62億7700万円。第1四半期として過去最高の売上高及び営業利益となっており、好業績を評価した買いが入った。4-6月はアジアが中国や台湾で代表の活躍などに伴い、各国子会社にお