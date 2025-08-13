巨人の田中将大投手（３６）が１３日の中日戦（東京Ｄ）で今季２勝目、日米通算１９９勝目を目指して先発する。１２日は東京Ｄでキャッチボールや短距離ダッシュなどで調整し「しっかりやるだけです」と鋭いまなざしで語った。期待に応える。３か月ぶりの１軍登板となった７日のヤクルト戦（東京Ｄ）では、５回２／３を３安打２失点（自責１）で勝ち負けはつかず。中５日となるが、首脳陣は右腕に登板を託した。「結局は自分の