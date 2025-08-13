15日の米ロ首脳会談について、アメリカ・ホワイトハウスの報道官は12日、開催場所がアラスカ州のアンカレジだと明らかにした上で、「耳を傾け、理解を深めるのがゴール」だとの見方を示しました。レビット報道官：これは大統領にとって「傾聴」の実践だ。会談のゴールはトランプ大統領が戦争をどう終結させることができるのか、より深い理解を持ち帰ることだ。ホワイトハウスのレビット報道官は15日の米ロ首脳会談がアラスカ州の最