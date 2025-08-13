県立かながわ女性センターの跡地がある江の島＝藤沢市江の島神奈川県による事業者公募が不調に終わった県立かながわ女性センター跡地（藤沢市江の島）の利活用を巡り、市は実施する事業者について江ノ島電鉄（同市）を代表企業とするグループを優先交渉権者に決定したと発表した。同グループは「ＥＮＯＳＨＩＭＡＣＯＡＳＴＬＩＦＥＰＡＲＫ〜江の島らしさを体感できるみんなの広場〜」と銘打ち、飲食店や宿泊施設、津波避