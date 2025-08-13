◇セ・リーグDeNA1―3ヤクルト（2025年8月12日神宮）DeNAは同点の9回無死一塁で、4番手の中川が村上に中越え2ランを浴び今季4度目のサヨナラ負け。「打たれた球は甘く入った…。自分の技術不足です」とうなだれた。4連敗で借金は今季ワーストタイの6。三浦監督は1点を追う4回無死満塁から犠飛での同点止まり、9回1死二、三塁の無得点を嘆き「（サヨナラ負けの）その前に決めきることができなかった」と肩を落とした。