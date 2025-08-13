7年目の西武・松本が先発する13日のソフトバンク戦（ベルーナドーム）で、昨年9月21日ロッテ戦以来326日ぶりの1軍マウンドに臨む。5連勝中の首位相手に「（打線は）厚みがあるけど、自分の投球で一人一人抑えていきたい」と意気込み。ベルーナドームでの調整ではマウンドから約15球の投球練習。「（今季は）2軍でも投げる機会がなかったので。景色とか（ワン）バウンドの変化を自分で感じた方がいいかな」と話した。