楽天2年目の古謝が、昨季に並ぶ自己最多の5勝目を目指し13日のオリックス戦（京セラドーム）で先発する。この日は本拠地の楽天モバイルで調整。5日の前回登板と同じ相手で、前回は7回途中無失点の好投だった。左腕は「最少失点で投げたい」。4ゲーム差で追う3位との直接対決でもあり「自分が負けたら後がないという気持ちで頑張る」と誓った。