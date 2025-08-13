ダンクシュートを決めるレーカーズの八村＝2025年2月、ロサンゼルス（USAトゥデー・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールのNBAは12日、2025〜26年シーズンの一部試合日程を発表した。開幕日の10月21日に2試合が組まれ、八村塁が所属するレーカーズはウォリアーズ、昨季王者サンダーがロケッツとそれぞれ本拠地で対戦する。レーカーズは人気カードが組まれる12月25日にはホームでロケッツと対戦する。レ