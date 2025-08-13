ロッテ・種市が13日の日本ハム戦（エスコン）で、今季初の2連勝を狙う。直近3試合はいずれも7回以上を投げ3失点以内で、前回5日のソフトバンク戦では4勝目。この日、空路で札幌入りし「5連戦の頭での先発なので、長いイニングを投げてチームの勝利に貢献できるように」と意気込んだ。