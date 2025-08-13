【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は12日、ポストシーズン（PS）の日程を発表し、ア・ナ両リーグの覇者が争うワールドシリーズ（7回戦制）は10月24日に開幕する。レギュラーシーズンの勝率が高いチームが本拠地開幕権を獲得する。PSは地区優勝した計6チームに、地区2位以下で勝率上位の3チームを加えた計12球団で争う。各リーグの4チームによるワイルドカードシリーズ（3回戦制）は9月30日に始まり、地区シリーズ（5回戦制）