きのう、帯広市の家電量販店でロボット掃除機を盗んた男が止めようとした男性店員にけがをさせ、逃走する事件がありました。警察は強盗致傷事件として逃げた男の行方を追っています。事件があったのは帯広市西22条南2丁目の家電量販店「エディオン帯広西店」です。きのう午前11時40分ごろ、男がおよそ10万円のロボット掃除機を盗み外に出ようとしたところ55歳の男性店員に止められました。その後、男は男性店員に体当たりして転倒