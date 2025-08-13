タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女でモデルの香音が可愛すぎる最新ショットを公開した。１３日までにインスタグラムで「早起きしたからかき氷食べに行こーって言ってたのにいつのまにかパンケーキ食べてた」とつづり、カフェでのショットをアップ。白い大きな襟が目を引くかわいらしいトップスを着た姿を披露した。この投稿にファンからは「香音ちゃんとデートしてる気分」「どこにいても絵になる〜」「もう笑顔に虜」