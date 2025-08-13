◆プロアマ交流戦巨人３軍３―０日大（１２日・ジャイアンツ球場）右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折で離脱していた巨人・浅野翔吾外野手（２０）が１２日、プロアマ交流戦・日大戦（Ｇ球場）に「１番・右翼」で先発出場。「しっかり振れていましたし、全然違和感なく試合に出られたと思うので良かった」。約２か月ぶりの実戦で、３打数１安打１本塁打と、順調な回復ぶりを示した。自らの復帰を祝うアーチに、スタンドは