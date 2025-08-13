「全国高校野球選手権・２回戦、山梨学院６−２聖光学院」（１２日、甲子園球場）２回戦３試合が行われ、山梨学院が聖光学院（福島）を下し２０１６年以来９年ぶりの夏１勝を挙げた。投打二刀流の来秋ドラフト候補・菰田陽生投手（２年）が６回１／３を２安打１失点。六回まで無安打無得点に封じる好投を見せた。尽誠学園（香川）はエースで４番、主将も務める広瀬賢汰投手（３年）が東大阪大柏原を完封し、２００２年夏以来２