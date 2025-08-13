高齢期の住まいは、多くの人にとって大きな関心事です。「終の棲家」として有料老人ホームを選択する人も増えていますが、そこが安住の地とは限りません。人間関係のトラブルや心身の変化など、予期せぬ理由で退去を余儀なくされるケースは決して他人事ではないのです。そうなった時、もし戻るべき家も、頼れる家族もなかったとしたら……。「老人ホームからの強制退去」という厳しい現実をに1人の男性が直面した「お前たちに財産