「全国高校野球選手権・２回戦、山梨学院６−２聖光学院」（１２日、甲子園球場）親子の夢はかなった。夏の聖地のマウンドには立てなかった。それでも達成感がある。聖光学院（福島）の管野蓮投手（３年）が今大会での登板がかなわず聖地を後にした。「お父さんと同じ舞台には立てた。良かったと思っています」。涙はなかった。１９９９年の夏、父・祐二さんは学法石川の投手として夏の甲子園へ。管野は背中を追いかけるよう