「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）もう一人のお父さんの見えざる力によって、東大阪大柏原の大黒柱は傷つきながらも折れることはなかった。「４番・捕手」として甲子園出場に貢献した竹本歩夢主将（３年）。１０日、アクシデントに見舞われた。練習でのスイング中、左手首に走った鋭い痛み。診断では「左有鉤（ゆうこう）骨骨折の疑い」というものだった。バットは振れな