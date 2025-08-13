「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）２回戦３試合が行われ、尽誠学園（香川）はエースで４番、主将も務める広瀬賢汰投手（３年）が東大阪大柏原を完封し、２００２年夏以来２３年ぶりの白星を挙げた。まさに独り舞台だ。投げては９回完封、打ってはタイムリー。「すごく楽しかった」。エースで４番、さらに主将という野球漫画の主人公のように肩書がそろう尽誠学園（香川）の