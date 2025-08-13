「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）球団１１１代目の４番抜てきに応えた。阪神・前川右京外野手（２２）がプロ初の４番に入り、先制打を含むマルチ安打を放った。球団高卒４年目の４番は１９９３年の新庄剛志以来、３２年ぶり。佐藤輝明内野手（２６）が疲労などを考慮されてスタメンから外れた中、しっかりと存在感を示した。広島に完敗を喫し、優勝マジックは「２８」のまま変わらなかったが、今後につながる一