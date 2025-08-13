「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）雨上がりの夜に鯉キラーの不敗神話が崩壊した。阪神・大竹が１１日の雨天中止を受けてのスライド登板で、お得意さま相手に精彩を欠いた。今季ワースト７失点で、今季最短４回０／３ＫＯ。自己最長タイだった連勝は「６」でストップし、２３年５月から続けてきたマツダスタジアムでの連勝も「９」で止まった。「ああだこうだ言うより、完全に力が足りないから打たれただけ。悲