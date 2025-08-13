◇セ・リーグ阪神2―9広島（2025年8月12日マツダ）10日ヤクルト戦で連続試合フルイニング出場が止まった阪神・近本が2試合ぶりのフル出場。3回無死一塁では右前打を放ってつなぎ、前川の先制打をお膳立てした。ヤクルト戦後には「大丈夫です」と話しており、藤川監督が蓄積疲労を考慮した交代である旨を説明していた。今後の連戦に向けても、虎のリードオフマンの状態に心配はなさそうだ。