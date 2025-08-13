◇セ・リーグ阪神2―9広島（2025年8月12日マツダ）阪神・中野は今季初めてスタメンから外れたものの、6回の守備から二塁に入り、22年8月18日ヤクルト戦から続く連続試合出場を「423」に伸ばした。打っても9回2死から左翼線二塁打を放ち、「どこかに異変があるとかも全くないです。（ベンチスタートは）監督、コーチの考え」と話した。達成すればセ・リーグ初となる3年連続全試合二塁出場へ望みをつないだ。