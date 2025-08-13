「ヤクルト３−１ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）ＤｅＮＡは悪夢のサヨナラ負けで４連敗。借金は今季ワーストタイの６まで膨れ上がった。同点の九回無死一、二塁の勝ち越し機を生かせず、試合後の三浦監督は「その前に決めきれなかった」とガックリ。１点を追う四回の無死満塁でも戸柱の犠飛で同点に追いつくのみの攻撃に終わり、「まあ（それは）『たられば』ですけどね」と言葉少なに振り返った。