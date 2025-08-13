「巨人５−０中日」（１２日、東京ドーム）２年目左腕が、また輝きを放った。巨人・森田がプロ２度目の先発で自身最長の７回を投げ、２安打６奪三振無失点で２連勝をマークした。「一球一球、大切に丁寧に投げることができた」と笑みがはじけた。初回１死満塁のピンチを招いたが、チェイビスを遊ゴロ併殺打に仕留めてリズムに乗った。球威抜群の直球に加えて「いつもより落ちている感じがあった」というフォークも効果的に使