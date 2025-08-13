大相撲秋場所（９月１４日初日、両国国技館）の新十両、朝翠龍（高砂）が１２日、都内の部屋で締め込みを灰色にすると明かした。好きな色は緑と言うが「灰色は石のよう。原石を磨いていくように」と意図を説明。日体大で同期にあたる横綱大の里との対戦を目標に掲げており「次に変える時は翡翠（ひすい）色で」と先を見据えていた。