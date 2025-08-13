◇セ・リーグ阪神2―9広島（2025年8月12日マツダ）阪神・岩崎は最短で1軍昇格した。2日に腰の疲労を考慮されて出場選手登録を外れて以降、2軍調整していたクローザーが、この日からブルペンに戻ってきた。5日にSGL尼崎で練習を行った際には「合流の日に向けて（状態を）上げていきたい」と語っていた左腕。リフレッシュを終え、再び優勝を目指すチームの力となる。