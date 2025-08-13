「フィギュアスケート・サマーカップ」（１２日、木下カンセーアイスアリーナ）女子はＳＰ３位の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がフリー２位の１２９・１８点を出し、ＳＰとの合計１９２・８４点で逆転優勝した。ＳＰ６位の千葉百音（木下グループ）はフリーはトップの１３１・８４点をマークし、合計１９２・４４点で２位。ＳＰ５位の三原舞依（シスメックス）は１２７・７９点で、合計１８８・７７点の３位だった