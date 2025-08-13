日本体操協会は１２日、都内で、世界選手権（１０月、ジャカルタ）に臨む日本代表の新ユニホームを発表した。男子は赤と青、女子はピンクと青の２色展開で、トランポリンの世界選手権（１１月、スペイン）代表も着用。体操女子で２０１７年大会以来の出場となる杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は「かわいさ、美しさが詰まった一着」と喜んだ。パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は「デザインが明るくて自分好み」と笑顔。世界舞台へ「日