プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（２３）が１２日、都内で行われた、映画「カラダ探しＴＨＥＬＡＳＴＮＩＧＨＴ」（９月５日公開）のジャパンプレミアに主演の橋本環奈（２６）らと出席した。本田は左肩とデコルテをあらわにした華やかな衣装で登場。今作が映画初出演で俳優デビュー作となり、さらには初の舞台あいさつとなったことから「自分がこのあいさつをしてることが不思議」と初々しく語った。自