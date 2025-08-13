真夏の敵地で２勝目を狙う。１３日の広島戦（マツダ）に先発する高橋は「しっかり試合を作れるように頑張ります」と意気込んだ。左腕は昨年１１月に受けた、左手首のプレートを抜く手術の影響で、７月１５日に今季初登板。復帰直後ということもあり、登板間隔を空けていたが、前回登板の５日・中日戦（バンテリン）から今季では最短となる中７日での先発となる。それでも「特に変わりなく。短いって感じもしない」とリカバリー