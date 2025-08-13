「ウエスタン、阪神３−２中日」（１２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）ライナー性の打球が前進守備の中堅手の頭を越えていく。阪神・佐野は歓喜の輪の中で感情を爆発させた。「ご声援ありがとうございました！」九回２死二塁。３ボールから４球目の外角スライダーを捉え、適時二塁打。「甘い球は来ないだろうと思っていた中で仕留められた」と声を弾ませた。プロ初のサヨナラ打。「よかったです。狙った球を仕留められたから