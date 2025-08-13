「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）あと１人でゲームセットという状況にも、集中力は切らさなかった。阪神・中野が今季初の途中出場で最後に二塁打。「何も言うことないですよ」。体の不調があったわけではない。先発からは外れたが、グラウンドを駆け回って元気いっぱい。３毛差で打率トップにも浮上した。六回の守備から二塁で途中出場。七回無死では空振り三振だったが、九回２死で意地を見せた。辻の直球を