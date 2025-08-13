シュトルーヴェは昨年2月の3勝クラス戦（1着）以来となるキングとのコンビ復活。7日の1週前追い切り（函館芝コース5F66秒1〜1F11秒3）に騎乗した鞍上は「調教の内容、動きに満足している。非常に落ち着いていて指示通りに動いてくれる、いい馬」と好感触を伝える。2000メートル起用は未勝利V以来となるが、「乗っていて気分が良さそうで、いい意味でフレッシュさがある。それは2000メートルに合っている感じがする」と距離短縮