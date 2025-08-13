ココナッツブラウンは前走クイーンS（2着）から初の中1週となるが元気いっぱい。柴原助手は「滞在効果もあって落ち着いていて、特に問題はないです」と順調ぶりを伝える。札幌＆函館は計4戦2勝、2着2回と好相性。今回は初となる2000メートルへの対応がポイントになる。同助手は「折り合いが鍵になるが、札幌の実績はあるし、今の状態なら頑張ってほしい」と力を込めた。