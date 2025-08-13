「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）阪神は今季ワースト９失点で広島に大敗して連勝が２でストップした。巨人が勝利したため優勝マジックは２８のまま変わらず。中野、佐藤輝がスタメンを外れ大幅に組み替えられた打線は、三回に木浪が床田から押し出し四球で先制。プロ初４番・前川の適時内野安打で２点目も加点した。しかし、試合前まで今季広島戦に４戦４勝の先発・大竹が三回、モンテロに逆転３ランを浴びるな