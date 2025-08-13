大阪杯5着のホウオウビスケッツは札幌競馬場に入厩後も乗り込み入念。奥村武師は「先週、追い切ってからも落ち着いている」と愛馬の状態に納得の表情を浮かべる。昨夏は巴賞、函館記念を連勝。札幌は初参戦ながら洋芝適性の高さは証明済みだ。指揮官は「函館の内容が良かったし楽しみ」と期待していた。