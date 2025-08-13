青森産馬ハヤテノフクノスケは前走の函館記念（2着）が入厩してから間もなくの出走だった。土屋助手は「前に行って粘っていたのはこの馬だけ。今回は調整の時間があるので乗った感じも前回より悪くない」と展開、状態両面での上積みを強調する。「大きい馬なので、（ペースが）緩んだり速くなったりするのは良くない。函館記念のようにワンペースな競馬になってくれれば」と願っていた。