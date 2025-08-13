重賞初挑戦のブルーミンデザインは火曜朝、坂路で体を動かした。川合助手は「ここを目標にいつも通りの調整パターンで元気いっぱい」と順調さを伝える。前走の花のみちSは安定感のあるレース運びで直線に入ると力強く抜け出し、オープン入りを決めた。やや重で結果を出したが陣営の希望は良馬場。「いい馬場でやれそうなのは好材料だしコース替わりも問題ない」と意気込んだ。