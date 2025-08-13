「ボクシング・ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ」（１２日、後楽園ホール）ＷＢＯアジア・パシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ１０回戦が行われ、王者・川浦龍生（三迫）が同級１０位の白石聖（志成）に判定勝ちし、２度目の防衛に成功した。敗れた白石が試合後に体調不良を訴えたため、医務室から椅子型担架に乗って救急搬送。ジム関係者によれば脱水症とみられる症状があるものの意識