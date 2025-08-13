安田記念9着から参戦するウォーターリヒトは転厩2戦目になる。火曜朝は坂路で汗を流した。石橋師は「普段から扱いやすい子で調教をやるごとにしっかりしてきた。精神面は安定している」と満足げ。近5走の上がり3Fは最速が4回、2位が1回。「かなりいい脚を持っている。コース自体は問題ないし、今回も自分の競馬に徹するだけ」と末脚勝負に懸ける。