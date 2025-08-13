２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング興行に出場した２選手が相次いで急性硬膜下血腫で死去したことを受け、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）とジム会長から構成される日本プロボクシング協会が１２日、都内で緊急会合を開いた。再発防止に向け、自前の救急車の配備や、水抜きなどの過度な減量を制限するための尿比重検査の実施、前日計量から当日体重が１０％以上増えた選手に転級を命令するルールづくりな