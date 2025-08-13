肺炎のため１０日に８１歳で亡くなったサッカーの１９６８年メキシコ五輪銅メダリストで、元ＪリーグＧ大阪監督、元参院議員の釜本邦茂さんの通夜が１２日、大阪府内で営まれた。当初は近親者で行われる予定だったが、不世出のストライカーをしのび、日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長やＪリーグの野々村芳和チェアマンら多くの人が参列し、別れを惜しんだ。“世界の釜本”との別れをしのぶ通夜は、意図せず盛大なもの