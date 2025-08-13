いよいよ8月13日、甲子園での初戦に臨む新潟県代表の中越ナイン。12日は兵庫県内で練習を行い、甲子園での勝利に向けて最終調整に汗を流しました。 甲子園での初戦を8月13日に控えた中越ナイン。午後2時から約2時間、兵庫県内のグラウンドで最終調整に汗を流しました。まずは、細かい状況を想定しランナーをつけたノックなどで、守備を確認すると…【記者リポート】「続いてバッティング練習です。選手たち、丁寧に鋭