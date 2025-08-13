◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）技ありの一打で同期のプロ２勝目を決定づけた。４―０の７回１死一、三塁。泉口友汰内野手（２６）が中日の３番手左腕・吉田の真ん中低めに落ちる１３２キロのフォークを拾うように捉えた。打球は中堅を守る岡林の手前で弾む貴重なタイムリー。今季１０１本目の安打で、３回に４点を奪って以来、欲しかった追加点を生み出した。先発の森田は３学年先輩ながら同じ